Milinkovic Savic Juve, il rinnovo non si fa: la Lazio rischia. Le prossime settimane saranno decisive per il serbo

Il futuro di Milinkovic Savic alla Lazio potrebbe decidersi nelle prossime settimane. A fare il punto della situazione sul serbo, da tempo nel mirino della Juve in chiave mercato, è stato il giornalista Matteo Petrucci a Sky Sport 24.

MILINKOVIC SAVIC – «L’ultima carta da giocarsi per provare a rinnovare il contratto di Milinkovic è l’eventuale Champions. Non si è iniziato a parlare, non c’è apertura dell’entourage ad intavolare una trattativa per il rinnovo. La Lazio è pronta a offrire 5 milioni bonus inclusi, l’entourage ha chiesto tempo. Senza rinnovo e cessione la Lazio dovrebbe correre il rischio di perderlo a zero. Le prossime settimane saranno decisive».

The post Milinkovic Savic Juve, il rinnovo non si fa: la Lazio rischia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG