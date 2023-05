Juve Primavera femminile in finale, Moretti festeggia: «Felice per la doppietta e la squadra». Le parole dopo la vittoria con l’Inter

Ginevra Moretti della Juve Primavera femminile ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito della Juventus dopo la vittoria con l’Inter e l’approdo nella finale scudetto.

MORETTI – «Queste sono le partite che aspettiamo da inizio stagione, quelle che ci uniscono e ci fanno comprendere davvero l’importanza del gruppo. Personalmente sono molto felice per la doppietta, ma sono felice soprattutto per la squadra perchè ci siamo meritate questa qualificazione alla finale. Il nostro è davvero un grande gruppo e penso che, se lo vogliamo, possiamo arrivare fino in fondo perchè abbiamo lavorato tanto e bene durante l’anno e abbiamo grandi qualità».

