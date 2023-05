Juve Cremonese, Ballardini prepara il match di domenica sera: le novità dall’allenamento di oggi dei grigiorossi

La Cremonese di Ballardini ha svolto oggi un allenamento in vista della match di domenica contro la Juve all’Allianz Stadium. Questo il report del lavoro dei grigiorossi.

ALLENAMENTO CREMONESE – Al termine dell’attivazione fisica in palestra, la squadra si è trasferita sul campo numero 1 in erba naturale dove il programma è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso palla e alcune partite a tema tattico. Lavoro differenziato per Tsadjout e Dessers.

