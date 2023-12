Iling-Junior gioca poco e fuori ruolo: per la Juve è sul mercato. ULTIME sul futuro del giovane esterno inglese

Le strade di Iling-Junior e della Juve potrebbero dividersi. Fin qui il giovane esterno inglese ha giocato pochissimo e ieri, col Genoa, è sceso in campo fuori ruolo.

Per questo, in base a quanto riferito dalla Gazzetta, la Juve è disposta a mettere Iling-Junior sul mercato. La cifra minima richiesta per la sua cessione è di 15-20 milioni e in Premier League ci sarebbero dei club interessati, anche se il giocatore vorrebbe restare in bianconero.

