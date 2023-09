Immobile: «Con la Juve il gioco l’abbiamo fatto vedere, ma il risultato non ci ha premiato». Le parole sulla sconfitta

Immobile, uscito tra i fischi dello Stadium una settimana fa, in conferenza stampa è tornato a parlare della sconfitta patita dalla Lazio contro la Juve per 3-1.

IMMOBILE RIPENSA ALLA JUVE – «In questo inizio di campionato, purtroppo, i risultati non ci stanno accompagnando per quello che esprimiamo a livello di gioco. Qualche sprazzo di gioco l’abbiamo fatto vedere anche con la Juve a Torino, ma il risultato non ci ha premiato, come è stato col Genoa in casa. L’unica partita che abbiamo sbagliato completamente, come approccio, è stata quella col Lecce. Ora stiamo indietro e dobbiamo recuperare i punti persi».

