Immobile: «Deluso da alcuni tifosi della Lazio. Ho rifiutato l’Arabia ma ora il mio pensiero è diverso da luglio». Le parole dell’attaccante

Intervistato da Il Messaggero, Ciro Immobile ha così parlato del suo possibile addio alla Lazio.

ARABIA – «È una soluzione che avevo preso in considerazione quest’estate quando era arrivata qualche offerta, poi però ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e la Champions. Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto. Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare. E ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio. Alcuni giorni, quando ero più giù di morale, ho pensato “era meglio se me ne andavo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA AD IMMOBILE

