Ciro Immobile parte dalla panchina in Bologna-Lazio: una scelta che l’attaccante non si aspettava alla vigilia

Ciro Immobile va in panchina in Bologna-Lazio ma, secondo Sky Sport, non era questo quello che l’attaccante si aspettava alla vigilia.

Dopo il gol alla Fiorentina il capitano si aspettava di partire dall’inizio, ma Sarri ha preferito puntare su Castellanos per le maggiori garanzie fisiche che gli può offrire in questo momento.

