Immobile Inter, colpo di scena: incontro con l’agente a Madrid. È lui il rinforzo extra per l’attacco. I dettagli sulla trattativa

Secondo Tuttosport il calciomercato Inter potrebbe mettere a segno un clamoroso colpo per rinforzare l’attacco (che abbraccerà anche Taremi) in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno fatto un importante sondaggio per Ciro Immobile, capitano della Lazio in scadenza nel 2026 (contratto da 4 milioni di euro più bonus) che potrebbe però cambiare aria a giugno. Ciro è un fedelissimo di Inzaghi che lo ha allenato in biancoceleste.

Il quotidiano riferisce che mercoledì, prima della partita contro l’Atletico Madrid, nell’albergo dove alloggiavano i nerazzurri ci fosse stato un via vai di agenti (compreso quello di Lautaro Martinez). Uno di questi era Marco Sommella che cura gli interessi della punta della Lazio e della Nazionale.

L’articolo Immobile-Inter, colpo di scena: incontro con l’agente a Madrid. È lui il rinforzo extra per l’attacco. I DETTAGLI proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG