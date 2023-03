Stefano Impallomeni ha espresso il suo pensiero sul momento dell’Inter di Inzaghi e sul recente infortunio di Calhanoglu

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni accende i riflettori sull’Inter di Inzaghi, che dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu a centrocampo, dopo il suo infortunio con la maglia della Turchia:

INTER-«Cambia tanto nella spinta creativa e tecnica, Calhanoglu è tiro dalla distanza, punizioni, capacità di fare squadra. È un giocatore centrale, in questo traballante finale poteva essere determinante sia in campionato che con il Benfica, che esprime un calcio eccezionale simile al Napoli. Inzaghi non gli do tante responsabilità, però forse c’è troppa permissività nel dialogo ed essere troppo amici con i calciatori può portare a questo. Ovviamente si parla di campionato, in Champions e in Coppa Italia ha sempre fatto molto bene».

