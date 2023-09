Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato le tante critiche ricevuto da Stefano Pioli dopo il derby

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Stefano Pioli e della visita odierna di Ibrahimovic ai suoi ex compagni del Milan:

«La gente già vuole via Pioli? Diamoci una calmata, non c’è equilibrio. Non ci vedo nulla di male andare a trovare i suoi ex compagni».

