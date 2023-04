L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha voluto dire la sua sull’Inter e sul passaggio in Semifinale di Champions dopo il pareggio contro il Benfica

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha detto la sua su Inter-Benfica e la qualificazione in semifinale raggiunta dai nerazzurri.

LE PAROLE DI IMPALLOMENI –: «È un bel traguardo. Questa Inter dal doppio volto. Bene ieri ma nel finale ha staccato la spina. Partita sempre in controllo, Barella ha fatto un altro gol magnifico, tutti però hanno giocato bene. Se prendono condizione sarà un derby sfavillante. L’Inter ha un conto in sospeso col Milan in Champions. E’ bellissimo per il calcio italiano, chi avrebbe pensato a una partita del genere in semifinale a inizio stagione. Finalmente un’italiana di sicuro sarà in finale. Su Inzaghi? Non può perdere 11 partite in campionato, non può stare lì come posizione. Le valutazioni a fine stagione saranno su questo. Non so con chi ce l’ha con le parole nel post-gara, se è qualcuno in società. I numeri però sono chiari, la squadra era competitiva per lo Scudetto».

