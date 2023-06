Impallomeni: «Inter? Rischio mercato bloccato da Lukaku e Brozovic» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Stefano Impallomeni ha analizzato il mercato dell’Inter.

LE PAROLE- «Il rischio che si blocchino le manovre c’è. Lukaku vuole l’Inter, ma Brozovic non so cosa voglia. Ha dato 7 giorni al Barcellona, la situazione blocca l’arrivo di Frattesi. Vedremo cosa accadrà. Sarebbe una beffa per l’Inter»

L’articolo Impallomeni: «Inter? Rischio mercato bloccato da Lukaku e Brozovic» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG