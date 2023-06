I nerazzurri potrebbero essere disposti a comprare il cartellino del belga; si tratta di una grande apertura rispetto al passato.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano tramite un video diffuso sul suo canale YouTube ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa riguardante Romelu Lakaku; il Chelsea non vuole assolutamente prestare il giocatore.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

“Il giocatore ha confermato ancora che la priorità è l’Inter, ma adesso dipende dai nerazzurri: dalla prossima settimana l’Inter sarà in contatto con il Chelsea per discutere un possibile affare in prestito con obbligo di riscatto ma pagabile in più anni. E’ molto importante sapere che non succederà niente oggi o domani: ci vuole tempo, bisogna essere pazienti. Romelu però vuole l’Inter e ha detto no ai club arabi“.

