Stefano Impallomeni ha detto la sua su Juve e Inter, in campo questa sera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Ai microfoni di TMW, l’ex calciatore Stefano Impallomeni parla così di Juventus e Inter, in campo alle 21 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia:

INTER E JUVENTUS- «Parlerei dello stato fisico. La Juve ci arriva male, con poche soluzioni offensive. Si è stappata la nota dolente dell’Inter, con l’attacco che si è sbloccato. Credo che Inzaghi debba gestire bene la situazione e sarà costretto a fare una turnazione. Per me si tiene Lukaku per la Lazio. Vedo in crescita Correa, Lautaro si è sbloccato, dall’altra parte Vlahovic e Kean non ci saranno e non è poco. La Juve però avrà orgoglio. Per Allegri sollevare un trofeo in stagione sarebbe tanta roba. Ma sarà una partita equilibrata»

L’articolo Impallomeni: «Juve, problemi in attacco: l’Inter si è sbloccata» proviene da Inter News 24.

