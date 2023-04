Impallomeni: «La Juve non è migliorata, stessi punti dello scorso anno. Il futuro di Allegri…». Le dichiarazioni sul tecnico

A TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Allegri e della sua Juventus.

IMPALLOMENI – «La dirigenza a fine stagione farà un punto e si deciderà che si farà qualcosa di diverso da quest’anno. È un rendimento deludente, è stata una stagione complicata nella gestione. Allegri era l’unico allenatore che poteva gestire questa situazione, però non bisogna dimenticare cosa è stato fatto in campionato. L’unico aspetto positivo sono i giovani. La Juventus ha gli stessi punti dello scorso anno, non è migliorata. Contro il Sassuolo non ci sono alibi, è stata molto molle».

The post Impallomeni: «La Juve non è migliorata, stessi punti dello scorso anno. Il futuro di Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG