Stefano Impallomeni si è espresso sull’imminente big match all’Olimpico tra Roma e Inter: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni si proietta al match di sabato 10 febbraio tra la Roma e l’Inter.

LA PARTITA – «Se penso alla bellissima partita con il Cagliari, non deve ingannarci. Non credo ci debba essere una variazione al tema, ma forse un blocco squadra un po’ più basso. In ampiezza l’Inter ti arriva con tecnica e velocità, quindi se sbagli la paghi. Devi sperare che l’Inter sia un po’ distratta dopo la vittoria con la Juventus e la Roma lì deve infilarsi, sfruttando le sue occasioni ma con equilibrio»

L’articolo Impallomeni: «La Roma deve sperare questo per battere l’Inter» proviene da Inter News 24.

