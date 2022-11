Il giornalista ex calciatore Stefano Impallomeni parla a TMW Radio del Milan ecco cosa dice su De Ketelaere.

Sono queste le parole di Stefano Impallomeni, a TMW Radio parla del Milan ma soprattutto di Charles De Ketelaere: “C’è finora un appiattimento, c’è solo uno che fa la differenza ed è Mbappé, perché è di un altro livello. Io ho preso una toppa clamorosa ed è De Ketelaere, è una delusione impressionante. Si sta perdendo, credevo fosse un grande giocatore. Speriamo si riprenda per il Milan.“

Al Premio Viareggio Sport, Marcello Lippi rivela un retroscena: “Da ragazzo avevo una simpatia per il Milan però dopo tanti anni alla Juventus mi sento legato a questa società. Ricordo a tutti che negli anni 90 la Juventus ed il Milan in pratica sono state protagoniste sia in Italia che all’estero.” riferisce a sportmediaset.it.

