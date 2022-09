Sono queste le parole a TMW Radio del giornalista Stefano Impallomeni che parla del Milan e di Rafael Leao.

Ecco le parole di Stefano Impallomeni a TMW Radio che parla di Leao e del Milan: “Leao come ha detto Maldini, è sincero ma bisogna chiedere a Mendes cosa vuole fare.“

Rafael Leao

Anche Bianchin a milannews.it parla di Leao: “La risposta l’ha data Maldini: non è che il Milan non abbia la forza per resistere alle offerte della Premier, ma se arrivassero proposte monstre per Leao e Theo tendenzialmente non si può dire di no; non tanto perché il Milan abbia bisogno di 120 o di 70 milioni dai cartellini, ma perché quelle proposte comportano un aumento salariale per il calciatore che il Milan non può e non vuole fronteggiare“.

Conclude così: “A parer mio, la cifra vera sono i 19 milioni da versare allo Sporting Lisbona. Poi che il Milan con Leao possano accordarsi su 5, 6 o 7 milioni d’ingaggio è possibile – secondo me siamo sul 6,5 – ma è più difficile capire come risolvere la questione con lo Sporting Lisbona“.

