I rossoneri possono sperare di non trovarsi in un girone infernale come capitato nella passata stagione.

La stagione 2024-2025 della Champions League prevede un formato rivoluzionato che promette di arricchire la competizione più prestigiosa d’Europa. La fase di preliminari che si è conclusa ieri ha fatto un bel regalo al Milan.

Un nuovo format

La Champions League si rinnova, passando da 32 a 36 squadre, con tutte le partecipanti inserite in un unico grande girone. Questo cambiamento comporta che ogni squadra dovrà affrontare 8 avversari diversi, 2 per ciascuna delle 4 fasce, determinate in base al ranking UEFA.

Ottime notizie

Dall’Italia, 5 squadre hanno già garantito il loro posto, con l’eccezione del Bologna, la cui fascia d’appartenenza verrà definita solo al completamento delle qualificazioni. L’Inter rappresenterà è in prima fascia, mentre Milan, Juventus e Atalanta, grazie alle loro prestazioni, si piazzano nella seconda fascia. I rossoneri ieri sono entrati ufficialmente in seconda fascia per via dell’eliminazione dei Rangers di Glasgow avvenuta per mano della Dinamo Kiev.

Le elite europee e le sorprese

Le squadre di punta come Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Liverpool confermano la loro supremazia occupando la prima fascia. Nelle fasce più basse, troviamo squadre che potrebbero riservare sorprese, come il Feyenoord, lo Sporting CP e il PSV Eindhoven, tutte nella terza fascia, mentre club come Monaco e Aston Villa attendono ancora di conoscere la loro definitiva collocazione.

