Il tecnico lusitano ha rivelato che il prossimo colpo in entrata sarà il francese ma la trattativa ancora non è vicina alla conclusione.

Il Milan è tuttora impegnato nella ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo, cercando di soddisfare le esigenze del tecnico Fonseca. La squadra, con l’obiettivo di rafforzare la mediana davanti alla difesa, ha posto gli occhi su Youssouf Fofana, considerato la prima scelta per il centrocampo rossonero. Tuttavia, la trattativa con il Monaco non sembra essere delle più semplici.

La situazione

Nonostante l’elevato interesse e la conferma pubblica di Fonseca, però, il percorso per portare Fofana a Milanello è tutt’altro che semplice, incontrando la resistenza del Monaco, che non sembra disposto a lasciar andare facilmente il suo giocatore. I monegaschi restano fermi sulla loro richiesta di 35 milioni di euro che il Milan non intende per nessun motivo accontentare; sul giocatore c’è anche il Manchester United.

Youssouf Fofana

Le alternative

Considerando gli ostacoli nella trattativa per Fofana, il Milan non si è lasciato trovare impreparato. La dirigenza ha infatti elaborato delle valide alternative per il centrocampo, pronte ad essere attivate qualora fosse necessario. Un nome che si staglia all’orizzonte del Milan, come riporta il Corriere dello Sport, è quello di Adrien Rabiot. Sorprendentemente ancora senza squadra al 14 agosto, l’ex Juventus non ha ancora trovato un accordo soddisfacente con nessuna squadra, principalmente a causa delle sue richieste economiche ritenute eccessive da parte dei club interessati. Il Milan, che aveva avanzato una proposta già a fine giugno, resta in attesa, sperando che Rabiot possa riconsiderare le sue pretese.

