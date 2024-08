Il tecnico nerazzurro avrebbe apprezzato quanto fatto dal Tucu nel precampionato e in caso di mancata cessione potrebbe anche considerarlo la quinta punta.

L’Inter si prepara all’imminente sfida contro il Genoa con l’attacco che si arricchisce di nuove opzioni grazie al recupero di Taremi. Più di un occhio però è gettato anche ad alcune dinamico di mercato: servirebbero un difensore centrale e, in caso di qualche cessione, anche un centravanti.

Il recupero

La notizia del recupero di Taremi per la partita contro il Genoa ha risvegliato un cauto ottimismo nell’ambiente nerazzurro. L’iraniano, dopo essersi allenato con il resto della squadra, è ora una delle opzioni a disposizione di Inzaghi per l’attacco.

Mehdi Taremi

Attacco al completo

Ci saranno ovviamente anche Lautaro Martinez e Thuram: Simone Inzaghi si trova di fronte a diverse opzioni per il reparto offensivo per via anche della presenza di Arnautovic, che, in assenza di imprevisti legati al mercato, sarà anch’esso tra i convocati per la partita.

Scenari clamorosi

Per quel che riguarda il mercato è ancora irrisolta la situazione di Joaquín Correa. L’attaccante argentino, utilizzato frequentemente nel precampionato, non rientra nel progetto dell’Inter e non ha ancora trovato una nuova destinazione. Nonostante ciò, il Tucu avrebbe impressionato positivamente Inzaghi: secondo SportMediaset non è affatto escluso che, se non si riuscirà a cederlo entro a fine mese, possa rientrare nel progetto. Contestualmente andrà chiarito anche il futuro di Arnautovic che è al centro di diversi discorsi col Genoa.

