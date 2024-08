L’ex attaccante svedese ora dirigente ieri è stato molto attivo pubblicamente: oggi si analizzano tutte le sue dichiarazioni.

Il Milan si avvicina all’esordio in campionato con l’esigenza di chiudere altri due colpi in entrata e svariate operazioni in uscita.

Le dichiarazioni di Ibra

Con l’avvicinarsi della finale del periodo di mercato, il Milan non sembra rallentare il proprio slancio nel cercare nuovi innesti. Questo è confermato dalle parole di Zlatan Ibrahimovic, che, presentando Emerson Royal, non solo dà il benvenuto al nuovo acquisto ma apre anche al futuro, accennando simbolicamente ai 7 “giorni della Creazione” come metafora del continuo evolversi del team. Essendo ieri il quinto giorno, si pensa che dovranno arrivare altri due colpi in entrata da qui a fine sessione estiva.

Gerry Cardinale

Affermazione discutibile

Il contributo dello svedese al dibattito sulle dinamiche di mercato si conferma non solo rilevante ma anche decisamente controcorrente; come sottolinea Tuttosport. Nel corso della presentazione di Emerson, l’ex attaccante ha posto l’accento su un equilibrio tra la necessità di spendere e quella di farlo in maniera oculata, focalizzandosi sulla qualità e non sulla quantità delle operazioni. Contrariamente a quanto si potrebbe aspettare, Ibrahimovic sottolinea come la volontà del proprietario, Gerry Cardinale, inclinerebbe verso una maggiore spesa, posizione dalla quale lo stesso Ibra sembra prendere le distanze, privilegiando un approccio più misurato e ragionato allo scopo di ottimizzare le performance senza necessariamente eccedere nelle uscite.

