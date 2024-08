I nerazzurri molto probabilmente torneranno sul mercato da qui a fine mese: va capito se il colpo in entrata sarà uno solo.

Nell’intervento di ieri a Sky Sport, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha evidenziato l’urgente necessità di rafforzare la difesa della squadra, in particolare sulla centro-sinistra, a seguito dell’infortunio di Buchanan.

Nuovi obiettivi

Le luci dei riflettori sono puntate su Tomas Palacios, argentino di classe 2003, e Mikayil Faye, gioiello della cantera del Barcellona, classe 2004. Entrambi i giocatori sono stati segnalati come obiettivi prioritari per l’Inter, in un mercato che sembra orientato verso una politica di investimento sui giovani.

Piero Ausilio

Le caratteristiche

Il primo, attualmente in forza all’Independiente Rivadavia ma di proprietà del Talleres, è già noto per le sue 5 presenze con l’Under 20 argentina nel 2022. Le caratteristiche di Palacios, invece, lo rendono un possibile erede di Bastoni per stile di gioco e abilità tecniche; lo sostiene la Gazzetta dello Sport. La sua polivalenza e capacità di adattarsi al gioco della Serie A potrebbero fare di lui un candidato ideale per rinforzare la schiera difensiva dell’Inter.

Il tassello mancante

L’attenzione dell’Inter verso un rafforzamento della propria retroguardia nasce dalla consapevolezza dell’importanza di una difesa solida e affidabile nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. Le parole di Inzaghi riflettono non solo una necessità tattica ma anche una strategia di lungo termine volta a garantire stabilità e competitività alla squadra. L’obiettivo è chiaro: trovare un “braccetto sinistro” che possa inserirsi armoniosamente nello schieramento nerazzurro, apportando qualità, sicurezza e, perché no, anche quel tocco di freschezza che spesso i giovani talenti sanno portare.

