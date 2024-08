L’attaccante esterno italiano in uscita dal club bianconero è stato nuovamente accostato ai rossoneri; ecco cosa c’è di vero al momento.

Ultimamente, le voci di mercato si sono accese intorno al possibile passaggio di Federico Chiesa al Milan, un’operazione che potrebbe rivelarsi tanto audace quanto complessa, vista la situazione economica e le valutazioni dei giocatori coinvolti.

La situazione

Le discussioni relative all’acquisto di Chiesa da parte del Milan sembrano già aver delineato alcuni contorni finanziari e non solo. Secondo quanto dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe stabilito un tetto massimo per l’ingaggio del giocatore a 4,5 milioni di euro, una cifra che riflette le politiche di bilancio attente del club in questo periodo; l’amministratore delegato rossonero Furlani avrebbe chiarito la cosa all’agente del bianconero Ramadani.

Giorgio Furlani

L’ipotesi

Per quanto riguarda la trattativa, si pensa ad imbastire uno scambio di giocatori: Alexis Saelemaekers, valutato 15 milioni di euro come il collega, potrebbe fare il percorso inverso, passando dalla squadra milanese a quella torinese.

Il futuro della trattativa

La Juventus ha sempre meno tempo per trovare una soluzione al caso: il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e le trattative per il rinnovo si sono arenate mesi fa. Ciò vuole dire che in caso di mancata cessione entro fine agosto, i bianconeri corrono il forte rischio di perderlo a costo zero. Chiesa guadagna 5 milioni a stagione e vuole uno stipendio maggiore per cui il Milan non sembra al momento candidata principale; in tutto ciò Fonseca ha elogiato Saelemaekers.

