L’estremo difensore sloveno potrebbe restare in nerazzurro; lo si può dedurre da una particolare “mancanza” della società.

Ieri era il 30 giugno e quindi era l’ultimo giorno da interista per chi aveva il contratto in scadenza: tra questi c’è anche Samir Handanovic che da oggi è quindi svincolato. L’Inter sui propri account social, come si usa fare di consueto, ha salutato con messaggi più o meno lunghi tutti i giocatori che andranno via tranne Lukaku e lo sloveno.

Samir Handanovic

La Gazzetta dello Sport coglie la palla al balzo e sostiene che quindi il capitano potrebbe anche rinnovare. Molto dipenderà dalla probabile partenza di Onana e da chi sarà scelto come suo sostituto; qualcuno infatti vocifera che se arrivasse un giovane, anche Trubin, la presenza di Handanovic potrebbe ancora fare comodo.

L’articolo Incerto il futuro di Handanovic ed Onana: l’Inter non ha salutato lo sloveno proviene da Notizie Inter.

