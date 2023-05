Inchiesta Juve, il giornalista Paolo Paganini parla con polemica degli ultimi messaggi all’indirizzo dei bianconeri: il tweet

Paolo Paganini, su Twitter, parla con polemica degli ultimi messaggi a favore della Juventus dopo i 10 punti di penalizzazione.

IL MESSAGGIO – «Sono da valutare bene tutte le prese di posizione di: allenatori, presidenti, dirigenti di A e non solo, che ci sono state dopo il -10 alla #Juventus al grido di: “Riformiamo la giustizia sportiva.” Come mai emerge solo ora questa esigenza E prima no? Mah..».

