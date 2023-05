Calciomercato Juve, anche Inter e Milan sulle tracce del giocatore che i bianconeri considerano il post Vlahovic: le ultime

Gianluca Scamacca sembrerebbe intenzionato a ritornare in Italia e l’ex attaccante del Sassuolo, adesso al West Ham, non è sicuramente esente da interessi, come quello della Juve che potrebbe farne il post Vlahovic.

Secondo quanto riportato èerò da La Gazzetta dello Sport, ci sono sempre gli interessi vivi di Inter e Milan, con attualmente i nerazzurri in pole position.

