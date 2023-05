Conte Juve, la società ha già una sua idea sul possibile ritorno in bianconero del tecnico leccese: ecco la risposta

Visto il futuro di Allegri tutt’altro che certo, per la Juventus stanno iniziando a circolare varie candidature di profili che potrebbero prendere il posto dell’allenatore livornese.

Non sarebbe un nome spendibile quello di Antonio Conte. Come scrive Gazzetta.it, infatti, il club bianconero vuole puntare su un profilo giovane e a costi abbordabili in caso di cambio alla guida.

