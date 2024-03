Inchiesta Milan, Furlani e Gazidis indagati: il MOTIVO per cui Scaroni non lo è. Tutti i dettagli dopo l’intervento della Finanza

Una giornata caratterizzata dall’intervento della Finanza a Casa Milan: risultano indagati l’attuale ad rossonero Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis mentre il Presidente del club Scaroni non lo è.

Il motivo? Come riportato da TMW, l’«ostacolo all’autorità di vigilanza» è un reato che può essere commesso soltanto da chi rivesta determinate cariche deputate per legge a quelle specifiche comunicazioni. Questo tipo di comunicazioni alla Figc spettano, in una squadra di calcio, non al presidente ma all’amministratore delegato. Ecco il motivo per cui gli unici indagati sono Furlani e Gazidis.

