Nell’inchiesta Prisma spunta anche il libro nero sull’ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici, e «l’eccessivo ricorso delle plusvalenze artificiali».

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero spuntati alcuni scritti riguardanti l’ex bianconero. Un libro poi passato di mano a Cherubini, non d’accordo sulle strategie utilizzate dalla precedente gestione. Un indizio importante per i pm su come operava il club, anche se ovviamente non si può escludere che si tratti di semplici appunti.

