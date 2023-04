Inchiesta stipendi Juve, l’avvocato Paco D’Onofrio analizza gli ultimi sviluppi delle vicende extra-campo dei bianconeri

Intervistato dai microfoni di Tv Play, il noto avvocato Paco D’Onofrio ha commentato le vicende extra-campo della Juventus.

LE PAROLE – «Il patteggiamento tecnicamente è una soluzione. Se avviene prima del deferimento, si può ottenere fino al 50% di quello che sarebbe stata la sanzione prevista. Io credo che la Juventus non patteggerà, parlo di una mia sensazione. Vorrebbe dire ammettere una responsabilità che nel secondo filone è difficile da dimostrare. Inchiesta Plusvalenze? È stata gestita malissimo e lascerà un’incertezza. Mi auguro che ci sarà una gestione saggia per quanto riguarda il secondo filone, quello relativo agli stipendi. Bisogna evitare che questi due filoni incidano su due campionati differenti. Perché a quel punto la Juventus verrebbe penalizzata in questo campionato per la prima contestazione e nel prossimo campionato per la seconda, a causa di una gestione dei tempi incerta».

