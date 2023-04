Inchiesta Juve, quali sono i rischi per il club secondo l’articolo 4? Le ultime novità dopo la chiusura delle indagini

La Procura FIGC ha comunicato alla Juventus la chiusura delle indagini sulla manovra stipendi, evidenziando la presunta violazione dell’articolo 4 di lealtà sportiva. Ma quali sono i rischi per il club?

Come scrive gazzetta.it, per saperlo bisogna andare all’articolo 8 comma 1 lettere a), b), c), g) che recita: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di effettività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, della stagione seguente».

