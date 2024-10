L’esperto in giustizia sportiva Paco D’Onofrio ha fatto una lunga riflessione sulle possibili conseguenze dell’indagine. Paco D’Onofrio ha parlato a Cronache di Spogliatoio dei rischi che corrono l’Inter ed i propri tesserati. “E’ un problema di ordine pubblico. Un conto è un’indagine penale, un altro quella federale: la prima è molto grave, di mezzo ci sono omicidi e criminalità”. Le mosse dell’Inter “La struttura dell’Inter si è molto rinnovata negli ultimi anni: è stato attivato un protocollo di sicurezza ed è stata istituita una direzione di sicurezza che non esisteva affidata ad ex esponenti di forze dell’ordine. Mi chiedo più di questo cosa le società dovrebbero fare. Cosa succede ora Chinè vorrà sentire i tesserati che avrebbero avuto contatti con i tifosi per capire se quelle frasi siano contestualizzate o ci sia una colloquialità continuativa: se ricorre la prima ipotesi, non c è responsabilità dei tesserati, se invece venisse accertata […]

Leggi l’articolo completo Inchiesta ultras: l’avvocato si esprime sul rischio squalifiche per gli interisti, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG