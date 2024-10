L’ex centrocampista, appena ritiratosi, si è scagliato contro la FIFA per l’organizzazione della nuova competizione a cui prenderanno parte anche i nerazzurri. L’organizzazione del nuovo Mondiale per Club sta facendo discutere tantissimo: recentemente Toni Kroos, ex stella del Real Madrid e della nazionale tedesca, ha espresso forte disappunto sul nuovo torneo che propone una formula allargata. Il parere Il tedesco, in un’uscita recente sul podcast Einfach mal Luppen, non ha usato mezzi termini per descrivere i suoi pensieri sulle decisioni della FIFA riguardanti l’organizzazione del prossimo Mondiale per Club. La fatica Il cuore della critica di Kroos risiede nella gestione del calendario e nella durata del torneo, che a suo dire risulterà in una pressione fisica ed emotiva insostenibile per i giocatori. L’organizzazione di un evento di 4 settimane, secondo l’ex giocatore, va ben oltre ciò che può essere considerato responsabile, mettendo a serio rischio la salute e il benessere […]

