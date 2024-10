Il direttore dell’NK Domzale, Matej Orazem, è colui che ha scoperto il trequartista della Primavera. FcInterNews ha intervistato Matej Orazem per parlare delle qualità di Luka Topalovic. “Ho visto la rete, ma pure l’assist fornito. Forse il colpo di testa non è la sua specialità, ma è alto e ha un buon senso del gioco quindi forse eccellerà in un’altra peculiarità in Italia”. Gli esordi in Primavera “Beh, i primi mesi sono più duri perché è il suo primo trasferimento fuori dalla Slovenia, ma le sue prestazioni non ne hanno risentito, sta migliorando, quindi penso che la domanda giusta sia: quando sarà leader in prima squadra”. La scoperta “È difficile vedere il pieno potenziale dei giocatori a 14 anni, ma Luka era speciale. Ciò che abbiamo sempre apprezzato è stato il suo amore per il gioco, la sua passione e la sua mentalità vincente. Questo è qualcosa che ha mantenuto […]

