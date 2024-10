Il giornalista Fabio Caressa si esprime sul turnover operato dall’allenatore nerazzurro e non solo. Fabio Caressa a Sky Sport si è dilungato parecchio sull’attualità di casa Inter ad iniziare dalle scelte di formazione operate da Simone Inzaghi contro la Stella Rossa. “Se ne parlava anche ai tempi della Lazio e quando c’è un’etichetta nel calcio, nel senso e nell’altro, resta”. La crescita di Inzaghi “C’è sempre questo alone su Inzaghi che però ha cambiato atteggiamento nella comunicazione, ha cambiato modo di gestire la squadra e modo di giocare facendo cose molto importanti. Ma c’è questo peccato originale, ma è giusto sottolineare che le persone intelligente, come Inzaghi, nella loro carriera cambiano”. Il nodo delle mezzali “Mkhitaryan è quello che viene sostituito meno ed è arrivato anche Zielinski? Ha giocato a centrodestra. Ma c’è bisogno che i giocatori si ritrovino e si devono un po’ abituare alla posizione. L’allenatore lo ha […]

