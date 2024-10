L’ex direttore sportivo dell’Inter Marco Branca ha rivelato come la squadra del 2010 ha gestito il doppio impegno. Gianluca Rossi ha intervistato Marco Branca che ha parlato dell’Inter del Triplete e di quella del presente. “La gestione del doppio impegno? È tutta questione di allenamento dell’ambizione, non fisico. L’ambizione si allena tutti i giorni con le parole, con gli stimoli, con i paragoni, con la storia. Si allena con la voglia di essere sempre tra i primi, se non i primi. E questo lo alleni con i comportamenti e gli atteggiamenti, ogni giorno”. Come fu gestito il doppio impegno nel 2010 “A un certo punto stavamo perdendo scudetto e Champions League, perché a due minuti dalla fine a Kiev pareggiavamo. Già nella prima fase abbiamo incontrato difficoltà, ma se uno ha l’ambizione… L’allenatore può fare delle previsioni su chi far giocare, lo faceva anche Mourinho, ma poi c’è la professionalità personale. […]

Leggi l’articolo completo Inter, il dirigente del Triplete ammette di avere il debole per un insospettabile, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG