Indicente Immobile, un testimone sulla scena ha raccontato quello che è successo all’attaccante della Lazio

Intervistato dai microfoni di Agtw, un testimone ha raccontato la dinamica dell’incidente di Ciro Immobile in mattinata. Cosa hanno detto sull’attaccante della Lazio.

LE PAROLE – «Io ero fermo al semaforo perché il mio era rosso. Ho visto la macchina che arrivava e andava addosso al tram. Se era rosso? Dicono che lì è un altro semaforo, non ho capito molto. C’era la macchina di Immobile che arrivava dalla mia destra e il tram che attraversava la strada. Dicono che il tram ha un semaforo diverso. Il conducente del tram l’ho visto per terra, ha rimbalzato per la cabina. Nel tram c’era gente».

L’articolo Incidente Immobile, un testimone: «Vi racconto cosa ho visto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG