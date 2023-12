Gianni Infantino, numero uno della FIFA, elogia Lionel Messi ed esprime il suo desiderio per il futuro: le dichiarazioni

Quello del 2026 sarà l’ultimo mondiale di Lionel Messi? In tanti se lo chiedono e c’è anche chi, come Gianni Infantino, spera non sia così. Le dichiarazioni a margine della partita delle leggede della CONMEBOL.

LE PAROLE – «Spero che partecipi al prossimo Mondiale, a quello dopo e anche a quello del 2034. Dovrebbe giocare quanto vuole».

The post Infantino e il suo desiderio: «Spero Messi giochi il mondiale del 2034» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG