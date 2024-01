La situazione infortuni in casa Atalanta tra recuperi, giocatori fermi ai box e risultati dall’ultimo allenamento a Zingonia

Oggi l’Atalanta ha svolto il suo primo allenamento dopo aver riposato sabato e domenica. Ecco il report odierno di quello che è stato fatto al Centro Bortolotti di Zingonia: analizzando soprattutto la questione infortuni.

La squadra è stata presente al completo, ad eccezione fatta per Kolasinãc (rimasto a casa per sindrome influenzale) e Hans Hateboer: l’olandese ha infatti svolto lavoro individuale tra palestra e campo. Appuntamento a domani mattina per la continuazione della preparazione per Atalanta Udinese.

