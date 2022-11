Infortuni Bologna, buone notizie da Casteldebole per il tecnico Thiago Motta: tre ritorni all’interno del gruppo rossoblù

Il Bologna, con un comunicato ufficiale, ha fornito il report della seduta odierna di allenamento.

COMUNICATO – Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti della squadra verso #BFCTorino: per i rossoblù di Motta lavoro tecnico-tattico in campo e di forza in palestra, con Denso Kasius, Jerdy Schouten e Marko Arnautovic ritornati a disposizione. Terapie per Kevin Bonifazi.

L’articolo Infortuni Bologna, buone notizie per Motta: tre ritorni in gruppo proviene da Calcio News 24.

