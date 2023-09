Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Simone Inzaghi ha chiarito le condizioni fisiche di Sanchez e Cuadrado

Le parole nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, di Simone Inzaghi sulle condizioni fisiche di Sanchez e Cuadrado:

LE PAROLE – «Sappiamo tutti l’importanza della partita e cosa rappresenta per l’ambiente. I ragazzi si sono preparati al meglio, ma per quanto riguarda la formazione non è stata la solita rispetto alle altre gare. Sanchez lo vedrò oggi e Cuadrado l’ho visto abbastanza sereno, spero di averli tutti per domani».

LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI ALLA VIGILIA DI INTER-MILAN.

