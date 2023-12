Infortuni Inter: ecco quali saranno i tempi di recupero sia del difensore De Vrij che dell’esterno destro Dumfries. La notizia

Come riportato ora su Sky Sport, ci sono novità per quanto concerne i tempi di recupero sia del difensore De Vrij che dell’esterno destro nerazzurro Dumfries. Ecco la situazione attuale in casa Inter dopo il comunicato ufficiale.

I tempi di recupero stilati dovrebbero essere di 20 giorni, nella speranza per Simone Inzaghi di averli almeno nella gara in casa contro il Genoa.

L’articolo Infortuni Inter, De Vrij e Dumfries out per 20 giorni. La situazione proviene da Inter News 24.

