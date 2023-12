Infortuni Milan, il punto sui rientri di Okafor, Musah e Sportiello: ecco da quando saranno disponibili. Le ultime da Milanello

Si preparano al rientro alcuni dei rossoneri fermi ai box.

Se per Pobega e Tomori i tempi sono ancora molto lunghi, per Musah il rientro potrebbe avvenire per la sfida contro l’Empoli. Anche per Okafor e Sportiello arrivano notizie positive con il loro rientro che dovrebbe avvenire contro la Roma. A riportarlo è calciomercato.com.

The post Infortuni Milan, il punto sui rientri di Okafor, Musah e Sportiello: ecco da quando saranno disponibili appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG