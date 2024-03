Infortuni Milan, Stefano Pioli ha ammesso di aver vissuto un momento difficile in mezzo alla stagione: la rivelazione del tecnico

Nel corso dell’intervista a DAZN dopo la gara tra Milan ed Empoli, Stefano Pioli ha ammesso:

CLICK NEL 2024 – «A causa degli infortuni abbiamo vissuto un periodo difficile, abbiamo sofferto ma il gruppo ha tenuto una linea, ha tenuto compattezza. Abbiamo cambiato parecchio durante l’anno, c’è stata una serie di cause che ci ha portato a crescere ed avere un rendimento più continuo per essere competitivi in campionato ed Europa League».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO MILAN-EMPOLI

The post Infortuni Milan, Pioli spiega: «Ci hanno penalizzato molto ma abbiamo saputo svoltare grazie ad una caratteristica fondamentale» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG