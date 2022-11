Milan e Juventus sono le due squadre con più infortuni muscolari in tutta la Serie A. Ecco l’elenco dei rossoneri e dei bianconeri

Sono 12 gli infortuni muscolari del Milan e 10 quelli della Juventus. In mezzo c’è lo Spezia ed è una sorpresa negativa tenendo conto di quanti impegni in meno abbia rispetto alle due big. Ad avere il minor numero, solo 2, sono la Cremonese, la Sampdoria e il Sassuolo, tutte squadre che per l’appunto non disputano le coppe europee. Ecco la lista degli stop in casa rossonera e bianconera dall’inizio della stagione 2022-23:

MILAN – Tonali, Krunic, Florenzi, Origi, Hernandez, Maignan, Messias, Calabria, Kjaer, De Ketelaere, Diaz, Dest.

JUVENTUS – Szczesny, Di Maria, De Sciglio, Locatelli, Bremer, Bonucci, Alex Sandro, Paredes, Vlahovic, McKennie.

