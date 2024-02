Infortunio in casa Roma durante la sfida contro il Cagliari: problemi per Angelino. Che cosa è successo al giocatore giallorosso

Durante la sfida tra Roma e Cagliari, seppur i giallorossi stiano dominando in lungo e in largo, si è capitato in un vero e proprio infortunio.

Al 57′ è uscito infatti per problemi fisici Angelino: poco dopo il calciatore è stato sostituito da Kristensen.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG