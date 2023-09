Infortunio Arnautovic, Thiago Motta: «Mi spiace per Marko, gli ho mandato un messaggio» Le parole del tecnico

Intervenuto oggi ai microfoni di Dazn, Thiago Motta, ha commentato l’infortunio subito da Marko Arnautovic durante Empoli–Inter.

LE PAROLE- «Assolutamente no. Marko sa che gli voglio bene, mi dispiace tantissimo per il suo infortunio; gli ho mandato un messaggio prima del derby. Voleva andare via ed era il momento che andasse»

L’articolo Infortunio Arnautovic, Thiago Motta: «Mi spiace per Marko, gli ho mandato un messaggio» proviene da Inter News 24.

