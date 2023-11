I nerazzurri sono in apprensione per il difensore mancino che oggi ha lasciato Coverciano per tornare a Milano.

La pausa delle nazionali non inizia per nulla bene per l’Inter ma anche per l’Italia: gli uomini di Spalletti si giocheranno la qualificazione ad Euro 2024 senza Alessandro Bestoni. L’interista è stato rispedito a casa come si evince da questo comunicato ufficiale. “A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell’Inter. In sostituzione, il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della AS Roma Gianluca Mancini che si aggregherà alla squadra in serata nella capitale. Nella notte, il portiere Guglielmo Vicario ha accusato un leggero stato febbrile. Pertanto, a scopo cautelativo, è stato convocato il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi che raggiungerà Coverciano nella tarda mattinata”.

Alessandro Bastoni-Luca Caldirola

Le mosse dell’Inter

L’Inter svolgerà altri esami all’inizio della settimana prossima, com e riferisce Sky Sport, ma l’ex Atalanta corre il serio rischio di saltare il big match contro la Juventus di domenica 26 novembre. Ma non solo, se sarà evidenziata una lesione muscolare Bastoni salterebbe anche le trasferte contro Benfica e Napoli; una vera e propria tegola per la squadra di Inzaghi che in questo caso avrebbe solo 4 difensori centrali di ruolo a disposizione.

L’articolo Infortunio Bastoni: l’Inter farà nuovi esami, a rischio tutte le prossime 3 trasferte proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG