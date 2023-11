L’agente di Lautaro Martinez Alejandro Camano continua a mostrare l’attaccamento del suo assistito verso il suo attuale club.

L’Inter lavora al rinnovo di contratto del capitano Lautaro Martinez fino al 2028 ed il procuratore Alejandro Camano continua a manifestare tanta simpatia per il club nerazzurro.

Le dichiarazioni

L’agente ha rilasciato parole al miele verso l’Inter nell’ultima intervista rilasciata a TvPlay.it: “E’ molto importante per me e per Lautaro che l’Inter sia disposta ad ascoltarci per parlare di un rinnovo, nonostante il contratto scada nel giugno 2026. Voglio ringraziare il club per questo. L’importante è vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti della società, vedremo. Oggi per me la situazione è tranquilla, il ragazzo Martinez si è identificato molto con i colori nerazzurri”.

esultanza gol Lautaro Martinez

Ottimismo

“La relazione con l’Inter è fatta di fiducia. Io sono anche il procuratore di Cuper, quindi per me l’Inter è anche una questione di cuore. Io credo che arriveremo a un accordo molto buono per l’Inter e per Lautaro. Il ragazzo è con la testa al cento per cento sulla squadra e lavora per arrivare a un accordo. Penso che Lautaro sia in un momento della vita nel quale Milano e l’Inter gli hanno portato tranquillità. Come ho detto ad Ausilio, a me piace vedere l’Inter che gioca un calcio molto importante, con un progetto molto importante. Il suo obiettivo è quello di continuare così, fare felici i tifosi, che i fan arrivino a San Siro pensando che la loro squadra possa sempre vincere”.

